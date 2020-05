On this day, la Lazio batte il Brescia in rimonta e si qualifica per la Champions League terminando al quarto posto in campionato

On this day, 17 maggio 2003: la Lazio di Roberto Mancini si prepara ad affrontare il Brescia di Carlo Mazzone nel 33° turno della Serie A. I biancocelesti sono a caccia di una qualificazione in Champions e con una vittoria possono raggiungere l’obiettivo.

La gara, però, parte nel verso sbagliato: al 20′ Baggio fredda la difesa biancoceleste e trafigge Peruzzi. Al 39′, poi, la svolta: Schopp travolge Stankovic, e dagli 11 metri pareggia Mihajlovic. Sbanda ancora la difesa del Brescia, con Lopez che brucia Martinez e serve a Cesar un pallone solamente da spingere in rete, firmando così la rimonta. Dopo un secondo tempo di pressione degli ospiti, è ancora Lopez ad approfittare di un erroraccio di Martinez, fulminando per la terza volta Sereni. La Lazio vince e si qualifica alla Champions League con un turno di anticipo, con tanto di festeggiamenti all’Olimpico.