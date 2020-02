Straordinari per lo stadio Olimpico, quattro gare in una settimana richiedono “cure” speciali

Olimpico, sono ben quattro le gare consecutive che si giocheranno in questa settimana tra cui anche il rugby

Non saranno solo le squadre a fare gli straordinari ma anche il prato dello stadio Olimpico. Si perché saranno quattro le gare che si susseguiranno all’interno dell’impianto. La prima è stata quella tra Lazio e Inter di domenica; giovedì sarà poi la volta dell’Europa League con Roma Gent. Sabato arriverà il rugby e domenica ancora i giallorossi nel match di campionato contro il Lecce.

Proprio per questo motivo, come riporta il Corriere dello Sport, il manto erboso avrà bisogno di cure speciali h24. Sono state perciò introdotte delle lampade, per aumentare la crescita dell’erba, e anche una task force per limitare eventuali danni.