Olimpiadi, shock e caos in Francia durante Argentina-Marocco: IL MOTIVO

Olimpiadi, durante la partita che ha inaugurato il torneo di calcio della competizione è scoppiato il caos: ecco cosa è accaduto

Archiviato l’Europeo in Germania lo sport non ha intenzione di fermarsi quest’estate, visto che tra pochissimi giorni avrà luogo l’edizione 2024 delle Olimpiadi a Parigi. La competizione però comincia già a far discutere, visto che durante la partita tra Argentina e Marocco si è scatenato un vero e proprio caos.

A scatenare il panico nel match è stata la decisione del direttore di gara di assegnare 16 minuti di recupero a fine match, scatenando la rabbia del Marocco visto che in questi minuti la squadra di Mascherano ha trovato anche il gol.

A quel punto, i giocatori hanno lasciato il terreno di gioco dirigendosi negli spogliatoi, mentre il tabellone segnalava la partita interrotta. Poi, il clamoroso colpo di scena ossia, quando lo stadio era vuoto, a due ore dall’interruzione, l’arbitro ha richiamato le due selezioni in campo e il VAR, affidato a Valeri, è intervenuto per mostrare un fuorigioco dell’Argentina nel gol del 2 a 2 e annullarlo, decretando la vittoria al Marocco