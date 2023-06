Olanda-Italia 2-3, gli Azzurri chiudono al terzo posto nella Nations League dopo la vittoria contro l’Olanda

Si chiude con una vittoria ed il terzo posto, l’avventura dell‘Italia di Roberto Mancini in Nations League, che con tanta sofferenza nel secondo tempo, batte 3-2 l’Olanda.

Azzurri subito in doppio vantaggio nel primo tempo con Dimarco e Frattesi. Nel secondo tempo si svegliano gli olandesi, Bergwijn la riapre, Chiesa allunga sul 3-1 per gli azzurri e Wijnaldum nel finale porta il risultato sul 3-2 per la Nazionale italiana.