Olanda Argentina, morto il giornalista Wahl: la ricostruzione

Tragedia avvenuta ieri sera nel corso di Olanda-Argentina: è morto il giornalista Grant Wahl. La ricostruzione della vicenda

Nel corso della partita tra Olanda e Argentina è deceduto il giornalista Grant Wahl, che avrebbe accusato un malore. I soccorsi avrebbero provato a salvarlo, portandolo subito all’ospedale. La notizia però poi è arrivata al termine della partita. Wahl non ce l’ha fatta, ma a lanciare le accuse sarebbe stato il fratello su Instagram.

«Mio fratello era sano. Mi ha detto di avere ricevuto minacce di morte. Non credo che sia appena morto, penso che sia stato ucciso». Nei giorni precedenti alla partita, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, era stato fermato dalla polizia per aver sfoggiato una maglietta a favore dei diritti LGBT.