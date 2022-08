Oddo: «La Lazio ha una rosa forte, ma ha qualcosa in meno dell’Inter»

L’ex calciatore della Lazio Oddo ha parlato in vista della partita tra biancocelesti e Inter

Massimo Oddo, ex calciatore della Lazio, in una intervista a Tuttosport ha parlato in vista della partita tra i biancocelesti e l’Inter.

VALORE LAZIO – «La rosa biancoceleste è forte, ben allenata, conta su giocatori validissimi. Non so se i padroni di casa posseggano i valori tecnici dei nerazzurri, probabilmente sulla carta hanno qualcosina in meno. Ma parliamo comunque di una grande squadra, con tutte le carte in regola per mettere in difficoltà qualsiasi avversario, Inter compresa».

CALCIATORE CHE GLI SOMIGLIA – «Dumfries è quello che assomiglia più a me rispetto a Lazzari. Il laziale è un brevilineo, rapido. L’olandese è difensore a tutta fascia, in termini di caratteristiche e fisicità è più completo rispetto al rivale».