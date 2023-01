Il dirigente sportivo, Giancarlo Oddi, ha detto la sua sui punti deboli di questa Lazio, e su come vede la situazione in campionato. Le sue parole

PAROLE– «Un’idea che mi sono fatto di questi cali di tensione della Lazio è che manchino dei leader o quantomeno ce ne sono pochi. Sicuramente Immobile è un calciatore carismatico, ma gioca in attacco. Ci sono situazione che dentro il campo devono prescindere dalle indicazioni del tecnico, devono essere lette e prevenute in campo. Come rosa le quattro squadre che sono avanti alla Lazio sono superiori, ma nonostante questo credo che sulla carta il quarto posto possa giocarselo. A patto che questi difetti vengano corretti»