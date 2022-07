Oddi: «Non capisco perchè non si chiuda per Romagnoli, è pure laziale!»

Giancarlo Oddi ha commentato i primi colpi di calciomercato della Lazio: ecco le sue parole per Radiosei

Giancarlo Oddi, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha commentato questi primi colpi di mercato della Lazio, soffermandosi sulla situazione Romagnoli. Ecco le sue parole:

«Il mercato della Lazio era partito bene con Marcos Antonio, poi si è un po’ bloccato. Penso alla situazione di Romagnoli, malgrado ci siano tutti i presupposti per chiudere, dalla sua volontà all’opportunità di prenderlo a parametro zero, non si sblocca l’affare. Stento a credere che possano essere 200 mila euro in più a far saltare tutto. È anche un tifoso della Lazio, l’ha sempre dimostrato, mi sembra tutto strano. Adesso vediamo cosa accade, certo è come un record partire per il ritiro con tre portieri giovani che non saranno titolari. Credo che sia decisivo accontentare Sarri, anche sul fronte portiere».