Oddi: «Baroni sa adattarsi alle difficoltà. Su Samardzic e Stengs dico QUESTO». Le parole dell’ex biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giancarlo Oddi ha parlato di Marco Baroni e dei possibili nuovi acquisti della Lazio. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Sarebbe assurdo criticare ora Baroni. So che la sua scelta è emblematica rispetto al ridimensionamento che sta avvenendo e che non sta piacendo ai tifosi. Se dobbiamo giudicare il tecnico per la scorsa stagione, ha fatto un gran lavoro, sapendosi adattare a varie difficoltà. Rovella non lo vedo come vertice basso ma come un centrocampista che può svariare per tutto il centrocampo. Samardzic è un giocatore di grande qualità. Isaksen mi piace, è un esterno come Stengs. Credo gli vada data più fiducia».