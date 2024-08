Nusa Lazio, la pista si SCALDA! Budget STABILITO, un SOLO aspetto da chiarire. ULTIME

Nusa-Lazio, la pista si scalda: Lotito ha fissato l’asticella a 10 milioni di euro, da verificare le condizioni fisiche. I dettagli

Come riportato dal Corriere dello Sport, trovano conferma nel calciomercato Lazio le indiscrezioni su un forte interessa per Nusa, esterno del Bruges classe 2005. L’ala non ha superato le visite mediche con il Brentford e per questo è tornato in auge con l’aspetto delle condizioni fisiche comunque da valutare.

Lotito ha stanziato un budget di 10 milioni di euro e la stessa società belga potrebbe abbassare le pretese. I dialoghi sono in corso, una decisione definitiva verrà presa entro la prima metà di agosto.