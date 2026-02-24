Nuovo stadio Flaminio, si punta al campionato 2031-32! Ecco i dettagli

Nuovo stadio Flaminio, l’obiettivo è riuscire a disputare il campionato 2031-32 all’interno dell’impianto! Ecco i dettagli

Il futuro della Lazio ha un nome e un indirizzo storico: lo Stadio Flaminio. Durante un forum presso il Palazzo dell’Informazione dell’Adnkronos, il team di esperti incaricato dal club ha illustrato la visione strategica per trasformare l’impianto capitolino nella nuova casa biancoceleste. Un progetto che affonda le radici nella stabilità finanziaria voluta dal presidente Claudio Lotito.

Il cronoprogramma per lo Stadio Flaminio e il sogno 2032

Secondo quanto rivelato dall’ingegner Alessandro Lanzetta, a capo del team tecnico, l’obiettivo è ambizioso ma concreto. Come riportato dall’agenzia Adnkronos, l’apertura del cantiere è prevista per il primo semestre del 2027, con l’inaugurazione fissata per l’inizio della stagione 2031-32. Questa tempistica permetterebbe allo Stadio Flaminio di candidarsi ufficialmente tra le sedi degli Europei 2032. “Abbiamo già presentato la richiesta in Figc“, ha spiegato Lanzetta, sottolineando che la realizzazione dipenderà dalla celerità degli iter burocratici.

L’architettura dello Stadio Flaminio: un’opera sospesa

Il progetto firmato dall’architetto Marco Casamonti (Studio Archea) propone una soluzione avveniristica: uno “stadio sopra lo stadio“. L’attuale struttura, che rischia il degrado strutturale, verrà restaurata e integrata con un secondo anello indipendente. Senza questo intervento, lo Stadio Flaminio rischierebbe il crollo. L’opera non consumerà nuovo suolo e sarà a disposizione del quartiere per oltre 300 giorni l’anno, come confermato dagli esperti Domenico D’Olimpio e Andrea Caloro.

La solidità finanziaria dietro lo Stadio Flaminio

Sul fronte economico, Sergio Scibetta ha chiarito che l’opera sarà gestita da una newco posseduta al 100% dalla Lazio, senza l’ingresso di soci terzi. Il piano, asseverato dal legale Andrea Ciccioriccio, prevede flussi positivi a partire dal 2034. Un investimento che, come ribadito dal direttore della comunicazione Emanuele Floridi, corona un percorso di crescita iniziato otto anni fa con la visione di Claudio Lotito.