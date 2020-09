Nuovo Dpcm, stadi ancora chiusi almeno fino al 30 settembre: Lazio-Atalanta senza tifosi

Ecco i contenuti del nuovo dpcm, che parla anche di stadi.

Dal giorno 7 di settembre saranno in vigore le nuove norme legate all’emergenza sanitaria relativa al Coronavirus. Tra le diverse misure adottate, l’obbligo di capienza non superiore all’80% sui mezzi pubblici, divieti di assembramento, obbligo delle mascherine nei luoghi chiusi e nei luoghi aperti in cui non è possibile mantenere il distanziamento, ma soprattutto, per quel che ci riguarda, la chiusura degli stadi almeno fino al 30 settembre. Se ne riparlerà per il mese di ottobre, quello in cui inizierà la Champions League. Lazio dunque a porte chiuse nell’esordio casalingo con l’Atalanta.