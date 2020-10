Nuovo Dpcm, Conte: «Misure per scongiurare lockdown. Palestre e piscine aperte per ora»

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato in conferenza stampa le misure anti-Covid contenute nel nuovo Dpcm.

«I sindaci possono chiudere le piazze. Sono misure per scongiurare un lockdown generalizzato», ha detto Conte. «Ho appena informato anche i presidenti dei due rami del Parlamento e i leader dell’opposizione» delle nuove misure, concordate con gli enti locali e il Cts, per «affrontare la nuova ondata di contagi». Così si legge sul sito de Il Messaggero (clicca qui per l’articolo integrale). E poi. «Palestre e piscine per ora sono aperte. Daremo loro una settimana di tempo per allinearsi ai protocolli di sicurezza. Le attività scolastiche continueranno in presenza: sono un asset fondamentale del Paese Per le scuole di secondo grado, verranno favorite modalità flessibili di organizzazione didattica con ingresso dalle ore 9».