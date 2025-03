Nuovo allenatore Milan: continua a tenere banco Sarri

Il Milan è alla ricerca di un allenatore che prenderà il posto di Conceicao fino al termine della stagione, con il nome di Sarri che continua a rimanere in orbita

Il Milan non sembra riuscire a trovare la luce in fondo al tunnel e le prossime ore saranno decisive per le sorti della stagione dei rossoneri. La posizione di Conceicao è infatti sempre più in bilico, con l’allenatore portoghese che è ormai prossimo a lasciare Milano.

Come analizzato dalla Gazzetta dello Sport, i nomi che circolano in queste ore sono quelli di De Zerbi, Allegri, Fabregas e Sarri, con l’ex Lazio che è stato già sondato nelle scorse settimane.