Nuovo allenatore Lazio, i nomi per il dopo Sarri: chi può arrivare dopo le dimissioni del tecnico

Nuovo allenatore Lazio, i nomi per il post Sarri: ecco chi potrebbe arrivare dopo le dimissioni del tecnico biancoceleste

Clamoroso quanto sta succedendo in casa Lazio. Come riferisce Sky Sport, Maurizio Sarri ha deciso di presentare le dimissioni dalla sua carica di tecnico biancoceleste e, se saranno accettate, il club dovrà andare in cerca di un nuovo allenatore.

Chi potrebbe sostituirlo? Il nome principale è quello di Tommaso Rocchi, attualmente in carica per l’Under 14, a cui sarebbe affidata la carica ad interim. Altri profili valutati sarebbero quelli di Gregucci e Klose.