Nuno Tavares, una domenica da ricordare all’Olimpico: «Il primo gol non si scorda mai!»

Nuno Tavares festeggia la prima rete con la maglia della Lazio dopo oltre due anni: il terzino portoghese protagonista contro il Monza con un gol spettacolare e una dedica sui social

Una giornata destinata a rimanere impressa nella memoria di Nuno Tavares, finalmente protagonista anche in zona gol con la maglia della Lazio. Il terzino portoghese ha trovato la sua prima rete in biancoceleste nella sfida disputata allo Stadio Olimpico contro il Monza, interrompendo un digiuno realizzativo che durava dall’inizio della sua avventura nella Capitale. Un momento particolarmente significativo, celebrato dal giocatore attraverso un messaggio pubblicato sui propri profili social.

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una conclusione spettacolare per sbloccare la partita contro il Monza

Il primo gol non si scorda mai, soprattutto quando arriva in una cornice importante come quella dello Stadio Olimpico. Nuno Tavares ha scelto una maniera spettacolare per lasciare il proprio segno nella sfida tra Lazio e Monza, sorprendendo la difesa avversaria con una potente conclusione dalla distanza.

Il laterale portoghese ha lasciato partire un preciso tiro con il mancino, indirizzando il pallone dove il portiere Tornqvist non è riuscito ad arrivare. Una giocata che ha permesso alla formazione allenata da Gennaro Gattuso di sbloccare il risultato e che ha regalato al calciatore una soddisfazione attesa da oltre due anni.

Nuno Tavares Lazio, il messaggio sui social dopo il primo gol in biancoceleste

L’emozione per il traguardo raggiunto non si è esaurita sul terreno di gioco. Dopo la partita contro il Monza, Nuno Tavares ha deciso di condividere la propria felicità attraverso i social, pubblicando un messaggio breve ma particolarmente significativo: «Il primo é sempre speciale».

Poche parole, sufficienti per raccontare il valore personale di una rete tanto attesa. Il portoghese ha voluto sottolineare l’importanza di un momento che segna una nuova tappa della sua esperienza con la maglia della Lazio.

Il gol contro i brianzoli assume un significato particolare anche considerando il tempo trascorso dal suo arrivo nella Capitale. Dopo oltre due stagioni, infatti, l’esterno è riuscito finalmente a inserire il proprio nome nel tabellino dei marcatori biancocelesti.