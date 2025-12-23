Nuno Tavares, l’addio del portoghese è sempre più vicino: il difensore ha detto sì ad una proposta. La posizione della Lazio

Nuno Tavares si prepara a salutare la Lazio. Il difensore ha detto sì alla proposta arrivata dall’Arabia e la fumata bianca è davvero vicina

Il futuro di Nuno Tavares sembra ormai lontano dalla Lazio. Il terzino portoghese, protagonista nella passata stagione grazie alla sua capacità di dominare la fascia e fornire assist decisivi, ha visto il suo ruolo ridimensionarsi con l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste. Le gerarchie sono cambiate e, con esse, anche le prospettive del giocatore, che si è trovato spesso ai margini, generando riflessioni sul suo possibile addio.

A complicare la situazione c’è l’interesse estero, in particolare dall’Arabia Saudita. L’Al-Ittihad, club allenato da Sergio Conceicao, è il principale pretendente per Nuno Tavares. La stima reciproca tra i due portoghesi, già evidente a gennaio scorso quando Conceicao aveva cercato di portare Tavares al Milan, si è concretizzata in un’offerta ufficiale per il trasferimento del calciatore. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il giocatore avrebbe già trovato un accordo di massima con il club saudita, pronto ad accoglierlo e garantirgli un ruolo da protagonista nel proprio organico.

Il nodo principale resta però rappresentato dalla Lazio e dalle condizioni economiche dell’operazione. La società biancoceleste, consapevole della volontà del giocatore di partire e dell’offerta allettante proveniente dall’estero, è pronta a valutare la cessione a patto che vengano rispettate alcune condizioni. L’idea del club è quella di sfruttare la finestra di mercato di gennaio per sistemare la situazione senza penalizzare la squadra sul campo. Nel contempo, Sarri monitora possibili sostituti, con profili come Parisi e Martìn in cima alla lista, pronti a garantire continuità e qualità sul lato sinistro della difesa.

Le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro di Nuno Tavares. Lazio e Al-Ittihad continueranno i contatti per trovare una formula condivisa, con l’obiettivo di chiudere l’operazione nel minor tempo possibile e senza complicazioni burocratiche. Dal punto di vista tecnico, la cessione potrebbe essere vista come un’opportunità per la Lazio di rinnovare la fascia sinistra, mentre per Tavares rappresenta la possibilità di rilanciarsi in un contesto competitivo e ambizioso.

In sintesi, la situazione di Nuno Tavares appare chiara: un addio che, salvo colpi di scena, avverrà nel mercato di gennaio, con la Lazio pronta a individuare un sostituto e il portoghese in procinto di iniziare una nuova esperienza in Arabia Saudita, all’Al-Ittihad di Conceicao, dove potrà ritrovare fiducia e continuità dopo un periodo complicato nella Capitale.