Mattei su Nuno Tavares: «La Lazio lo può tenere solo se...»

Il noto giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha commentato anche la situazione legata all’esterno della Lazio, Nuno Tavares

Stefano Mattei ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei, dove ha fatto il punto della situazione in casa Lazio. Tra i vari temi analizzati, anche quello legato al futuro di Nuno Tavares.

LE PAROLE – Tavares è un calciatore che puoi tenere nella prossima stagione solo nel caso in cui alle sue spalle prendi un calciatore che dia garanzie fisiche e tecniche. L’esempio ce l’abbiamo vicino casa e chiama in causa Dybala. Non a caso la Roma ha investito su un elemento come Soulè che ha caratteristiche simili a quelle dell’argentino.