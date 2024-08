Noslin a LSC: «Questa Lazio può crescere e migliorare MOLTO. Ruolo? A me importa solo AIUTARE la squadra»

Tijjani Noslin, attaccante della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali del club biancoceleste dopo la vittoria contro il Venezia

LE PAROLE – «Sono molto felice, prima per i tre punti, non potrei essere più felice. Ho iniziato da titolare e per aver aiutato la squadra a vincere. Quanto può crescere la Lazio? Molto, penso che ci sono molti giocatori, me compreso che devono ancora crescere per migliorare ancora. Destra o sinistra? Per me non cambia nulla, l’importante è giocare: lavoro ogni giorno per dare il massimo e aiutare la Lazio».