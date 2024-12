Noslin a LSC: «Una notte che non dimenticherò mai. Voglio portare la Lazio sempre più in alto»

Noslin, attaccante della Lazio, ha parlato dopo il fischio finale del match contro il Napoli ai microfoni di LSC

VITTORIA – «Bellissima gara per me e per la squadra. Una notte perfetta. Sono contento di aver aiutato la squadra. Una notte che non dimenticherò mai».

IL PALLONE – «Al sicuro nel mio zaino e lo porterò a casa. Il mister mi conosce bene, mi invita a credere in me stesso.

OBIETTIVI – «Voglio segnare tanti gol. Vorrei portare la Lazio sempre più in alto».