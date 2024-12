Noslin, vedi Napoli e... dopo la tripletta, ieri l'assist: le pagelle dei quotidiani

Le pagelle di Noslin dopo la vittoria della Lazio al Maradona: per la 4ª volta in pochi giorni mette la sua firma sui gol biancocelesti, ieri con l’assist

Si deve accendere qualcosa dentro a Noslin quando vede il Napoli, perchè nel giro di 96 ore mette la firma su tutte quattro le reti della Lazio ai partenopei. Dopo la tripletta in Coppa Italia, ieri l’assist al bacio per Isaksen con un cambio campo al millimetro. Di seguito le sue pagelle sui giornali sportivi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Dopo la serata perfetta in coppa va in campo a un quarto d’ora dalla fine e inventa l’assist visionario per il gol di Isaksen. Si muove tanto per coprire tutti gli spazi».

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – «L’assist per Isaksen, ariosa azione. Ancora decisivo dopo i tre gol di Coppa. Un altro diamante per sempre».

TUTTOSPORT 6.5 – «Recupera il pallone e serve ad Isaksen l’assist decisivo per il gol vittoria».

IL MESSAGGERO 6.5 – «Palla d’oro a Isaksen per il gol della vittoria».

IL MATTINO 7 – «Decisivo come in coppa, non con i gol ma con l’assist decisivo per Isaksen».

CORRIERE DELLA SERA 6.5 – «Il Napoli lo ispira. Entra e fa l’assist per Isaksen con un grande cambio di gioco».