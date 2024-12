Noslin, guida l’attacco in Lazio Inter: i numeri in Serie A

Noslin sostituirà lo squalificato Castellanos in Lazio-Inter. I numeri dell’attaccante olandese in questo campionato

Noslin lunedì sera contro l’Inter sarà chiamato a guidare l’attacco della Lazio. L’ex Hellas Verona reduce da un’ottima doppia prestazione contro il Napoli, agirà da centravanti anche contro i nerazzurri.

Fino a questo momento, in Serie A, una sola volta è partito da titolare nel ruolo di punta: ossia all’Artemio Franchi contro la Fiorentina, in una sfida tutt’altro che indimenticabile. In campionato poi è subentrato come centravanti contro Torino e Napoli, mettendo a segno rispettivamente un gol e un assist. L’altra rete contro il Genoa è arrivata da titolare in posizione di esterno sinsitro.