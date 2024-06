Noslin Lazio, affare A RISCHIO? Il Verona fissa la DEADLINE: cosa succederà se si andrà OLTRE il 30 giugno

Noslin Lazio, a rischio l’affare per il calciatore olandese? Il Verona ha già fissato la deadline a domani: cosa succede se si va oltre

Il Corriere dello Sport oggi in edicola analizza la situazione Noslin. Il calciomercato Lazio e il Verona sono d’accordo sulla valutazione di 15 milioni di euro, ma non sulla consistenza dei bonus. Ieri nuovi contatti telefonici tra le parti che non hanno fatto registrare passi in avanti nonostante la necessità dei veneti di chiudere l’affare il prima possibile.

Per ragioni di bilancio Setti ha bisogno di cedere entro domani, ma Lotito non si lascia condizionare e continua a fare i propri interessi. Il patron sa che si potrebbe continuare a trattare ancora a lungo, a meno che gli scaligeri non abbiano un altro club pronto a comprare subito il calciatore. Cosa che, al momento, non si registra.