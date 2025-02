Noslin Lazio, l’olandese delude e Baroni studia le alternative in attacco in vista dei prossimi impegni

Noslin Lazio, l’attaccante olandese delude contro il Venezia: in vista dei prossimi impegni tra Coppa Italia e Campionato Baroni studia le alternative

Prova deludente quella di Noslin in Venezia Lazio. L’attaccante olandese, come riportato dal Corriere dello Sport, ha dimostrato una certa fragilità e in vista dei prossimi impegni dei biancocelesti – Inter in Coppa Italia e Milan in Campionato – Baroni studia le contromosse.

Possibile un passaggio al 4-3-3 inserendo un centrocampista in più, oppure spostando Dia in avanti e mettendo sulla trequarti Pedro.