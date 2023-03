Non c’è pace per Andre Anderson: il centrocampista ancora K.O

Ancora problemi fisici per il centrocampista, in prestito al San Paolo: ennesimo stop per lui

Non di certo un’avventura da ricordare quella di Andre Anderson, centrocampista classe 2000 di proprietà della Lazio.

La sua avventura in prestito al San Paolo non sta procedendo bene: una serie di infortuni in estate ed il nuovo recente stop per pubalgia, mettono il centrocampista in una situazione davvero delicata. Il suo rientro in estate in Italia, a questo punto sembra quasi una certezza.