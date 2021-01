Nicola Mora, ex difensore di vari club, ha parlato della lotta al quarto posto in Serie A. Le sue parole sulla Lazio

Ai microfoni di TMW Radio, Nicola Mora, ex difensore, ha parlato della lotta alla Champions in Serie A.

«Inevitabile che per blasone e bilancio serva tornare in Champions League, Gattuso ha fatto un ottimo lavoro e deve puntare alla qualificazione. Credo ci sia da lottare per l’ultimo posto: Inter, Milan e Juve penso siano sicure, il Napoli se la gioca con Atalanta, Roma e Lazio».