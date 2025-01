Ngonge Lazio, la rivelazione: «E’ stato proposto questo scambio al Napoli». Spunta un retroscena di mercato

Ngonge Lazio, rivelazione di mercato sull’esterno offensivo del Napoli: proposto quello scambio ai campani. Il retroscena di mercato

Sull’edizione oggi in edicola de Il Messaggero si parla di Cyril Ngonge. Il calciomercato Lazio non molla la presa per il calciatore del Napoli, per cui sarebbe stato proposto uno scambio con Isaksen con conguaglio di 3 milioni di euro in favore dei biancocelesti.

Attesa ancora una risposta, come spiega il quotidiano, ma dalla Capitale hanno già incassato il sì del diretto interessato a trasferirsi alla corte di Baroni già a gennaio.