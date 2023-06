Nesta: «Questa è una chiamata interessante, una piazza con grande storia e penso che…». Le parole dell’ex Lazio

L’ex Lazio, Alessandro Nesta, neo allenatore della Reggiana, ha parlato a Sky Sport di diversi argomenti. Queste le sue parole:

REGGIANA– «Sono stato due anni a casa, ho avuto chiamate ma non sono mai tornato. Questa è una chiamata interessante, una piazza con grande storia e penso che per me sia una grandissima occasione, che non mi sono fatto scappare »

SQUADRE– «Ogni club è efficacie se allenato in un certo modo. A Frosinone avevo una squadra molto forte ma doveva essere allenata in maniera diversa rispetto al mio Perugia dove c’erano tanti giovani. L’una non era peggiore dell’altra »

SERIE B IL CAMPIONATO DEI CAMPIONI DEL MONDO– «Siamo tanti, a volte bisogna capitare anche nel momento giusto. Cannavaro, De Rossi e Oddo hanno fatto il loro ma erano situazioni complicate »

SERIE A MANCA DA TEMPO A REGGIO EMILIA– «Per prima cosa dobbiamo pensare a salvarci, la società ha fissato l’obiettivo e con umiltà dobbiamo credere in questo. Poi nel calcio può succedere di tutto e si può sognare, ma la prima cosa è salvarsi »

NEO PROMOSSE– «Vediamo, ogni squadra ha il suo percorso. L’importante è partire con umiltà e pensare a lavorare ».