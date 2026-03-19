Nesta: «Stavo malissimo per l’addio alla Lazio! Mi dovevano vendere per…»

Alessandro Nesta, ex giocatore della Lazio, ha rilasciato un’intervista ai taccuini de “Il Corriere della Sera”. Le dichiarazioni

In occasione del suo compleanno, Alessandro Nesta, ex difensore della Lazio e oggi allenatore, è tornato a parlare di uno dei momenti più delicati della sua carriera: l’addio al club biancoceleste e la successiva presentazione con il Milan nel 2002. Nel corso dell’intervista concessa a Il Corriere della Sera, Nesta ha riaperto una pagina rimasta impressa nella memoria dei tifosi, legata alla fine della sua lunga esperienza con la squadra in cui era cresciuto e diventato capitano. Vi riportiamo alcune delle sue dichiarazioni:

Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Zaccagni e le squadre interessate a Gila

INGRESSO LAZIO – «Zeman ha avuto la follia di spostarmi di ruolo. All’inizio nelle giovanili facevo la mezzala, ero bravino. Poi in Primavera ero terzino destro finché il mister mi disse che dovevo fare il difensore centrale. Lì per lì pensai “questo è matto”. Invece mi ha cambiato la vita».

ARRIVO MILAN – «Stavo male veramente. Da tre anni mi dovevano vendere per questioni di bilancio e quella mattina, quando mi ero allenato a Formello, avevo pensato “vai, anche quest’anno è andata”. E invece a fine sessione avvisarono me e Crespo che eravamo stati ceduti. Il meglio però avvenne la sera».