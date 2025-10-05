Nesta, quale futuro in panchina? L’ex difensore della Lazio pronto a una nuova sfida da allenatore. Le ultimissime

Alessandro Nesta è ancora senza squadra, ma non ha alcuna intenzione di fermarsi. L’ex difensore della Lazio e della Milan, campione del mondo con l’Italia nel 2006, è oggi un allenatore in cerca della giusta occasione per rilanciarsi dopo l’ultima esperienza al Monza, conclusa in maniera sfortunata.

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Nesta ha parlato apertamente del suo futuro da tecnico, mostrando grande determinazione e voglia di tornare in panchina. «Sto studiando tanto, è un momento di profonda analisi anche delle esperienze passate. Sono pronto per ripartire forte, so che voglio fare l’allenatore nella vita e ho la consapevolezza di poterlo far bene», ha dichiarato.

Un campione con mentalità da tecnico

Nesta, considerato uno dei migliori difensori della sua generazione, ha vinto tutto a livello di club con il Milan: due Champions League, tre scudetti e numerosi trofei internazionali. Dopo il ritiro, ha intrapreso la carriera da allenatore, guidando squadre come il Miami FC negli Stati Uniti, il Perugia in Serie B e, più recentemente, il Monza in Serie A.

La sua carriera da tecnico è stata finora caratterizzata da alti e bassi, ma l’ex centrale romano non ha mai nascosto la sua ambizione: crescere, migliorarsi e affermarsi anche in panchina. «In Italia, che è il mio Paese, o all’estero: valuto tutto. L’importante è poter crescere e fare cose buone», ha aggiunto.