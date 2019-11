Sebastiano Nela ha parlato della vittoria di ieri

Sulle frequenze di TuttoMercatoWeb Radio è intervenuto Sebastiano Nela, ex giocatore della Roma. Ecco ciò che ha detto.

PARLA NELA – «Attenzione al Cagliari, anche con l’Atalanta dicevano molti che non sarebbe arrivata in alto e invece…potrebbe essere la sorpresa. La Lazio ha buttato via negli ultimi anni una qualificazione Champions ma ora sta facendo bene. La situazione del Milan è alla deriva, la Lazio ha avuto vita troppo semplice».