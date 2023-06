Nazionali, panchina per Mario Gila nel successo della Spagna. Le Furie Rosse aprono con una vittoria l`Europeo Under 21

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica gli impegni dei biancocelesti con le loro rispettive Nazionali, in questo caso di Mario Gila. Il comunicato:

COMUNICATO– «Debutto vincente per la Spagna: le Furie Rosse superano infatti 3-0 la Romania, alla prima dell`Europeo Under 21. La gara si sblocca nella ripresa, con l`uno-due di Baena e Miranda tra il 55` e il 62`. La Romania accusa il colpo e nel finale incassa anche il tris, firmato da Gomez. Solo panchina per il difensore biancoceleste Mario Gila, che rimane fermo a 5 presenze. Il prossimo impegno della Roja nel torneo sarà sabato alle 20:45 contro la Croazia»