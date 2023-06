Nazionali, gli impegni dei biancocelesti: cinque calciatori scenderanno in campo nei prossimi giorni. I dettagli

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica gli impegni dei biancocelesti con le rispettive Nazionali. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Cinque calciatori scenderanno in campo nei prossimi giorni con le maglie delle rispettive Nazionali. Immobile sarà a disposizione del CT Roberto Mancini per gli impegni validi per la fase finale di Nations League: prima sfida il 15 contro la Spagna poi, tre giorni dopo, l’eventuale finale o lo spareggio per il terzo posto contro una tra Olanda – nazione ospitante della kermesse – e Croazia. La Serbia di Milinkovic sarà invece impegnata con la Giordania in casa il 16 giugno e in terra bulgara 96 ore dopo per le qualificazioni a Euro2024. Stessa competizione nella quale si cimenterà Hysaj con l’Albania, che il 17 giugno ospiterà la Moldavia per poi fare visita il 20 giugno alle Fær Øer. Con le rispettive selezioni Under 21 saranno invece impegnati Cancellieri e Gila: gli Azzurrini e le giovani Furie Rosse inaugureranno il loro cammino nel campionato europeo di categoria che si terrà in Romania rispettivamente il 21 e il 22 giugno contro Francia e i padroni di casa. La finale è in programma l’8 luglio»