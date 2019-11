Sconcerti: « Immobile è un attaccante puro, troppo diverso da Belotti»

Nazionale, Mario Sconcerti analizza le differenze fra Ciro Immobile e Andrea Belotti ai microfoni di TMW Radio

Centrale nell’analisi azzurra è la questione Immobile-Belotti per l’attacco. Ecco le parole del Mario Sconcerti ai microfoni di TMW Radio:

«Immobile e Belotti sono calciatori differenti. Il primo non è un attaccante puro. Il secondo è un centravanti generoso in grado di spaziare. Immobile è più solitario, tenta il dribbling, non è quel tipo di attaccante che attende il pallone in area piccola. In Nazionale solitamente si va alla ricerca del centravanti classico.»