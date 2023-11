Nazionale, Ranieri: «Non abbiamo attaccanti, Immobile e gli altri possono fare la loro parte» La parole del tecnico del Cagliari

Intervistato da Radio Anch’io lo Sport, Claudio Ranieri ha parlato del problema attaccanti della Nazionale

« In Italia abbiamo tantissimi stranieri e i giocatori italiani che vogliono emergere fanno un pochino più fatica. Stiamo vedendo Raspadori, Frattesi, giocatori in rampa di lancio, stanno facendo bene e sicuramente saranno dei punti fondamentali per la Nazionale del futuro. Ma molti giocatori sono un pochettino chiusi da tanti stranieri che abbiamo”. Se il livello tecnico è più basso? Sicuramente, se parliamo dell’Italia, il fatto che giochino, molti, tantissimi stranieri, giocoforza ci sono giovani che potrebbero essere validi che hanno un po’ le porte chiuse. Però mi sembra che ci siano buonissimi giocatori e vediamo…. A noi quello che manca è un po’ l’attacco, credo che Scamacca, Raspadori, Immobile, tutti quelli che stiamo mettendo, possano fare la loro parte. È logico che vanno aiutati dai centrocampisti, dai difensori, ma mi sembra che siamo sulla strada buona»