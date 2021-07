Nazionale, Immobile e Insigne scherzano con Donnarumma VIDEO

Nazionale, clima disteso in vista di Italia-Spagna. Immobile e Insigne scherzano con Donnarumma a suon di scappellotti

La Nazionale Italiana si appresta a scendere in campo per la sfida contro la Spagna, valevole per la semifinale del campionato europeo. L’importanza del match è pesantissima, servirà la gara perfetta per coronare un cammino fin qui eccezionale.

Nonostante manchino poche ore al fischio d’inizio, il clima tra gli Azzurri è disteso. C’è spazio anche per gli scherzi, protagonisti Insigne, Immobile e Donnarumma.