Nazionale, Bonanni: «Non sono un amante di Retegui. Ecco il giocatore che secondo me può diventare forte». Le parole dell’ex giocatore

Massimo Bonanni è intervenuto ai microfoni di TMW per parlare della vittoria della Nazionale di Spalletti contro il Venezuela, soffermandosi anche sul marcatore del match Mateo Retegui, ex obiettivo di mercato anche della Lazio.

PAROLE– «Non sono un amante di Retegui, nulla contro di lui. Non sono per gli oriundi, ma i nostri giocatori sono in difficoltà ora in quel settore. Nelle giovanili si lavora molto con gli stranieri e stiamo perdendo il concetto di nazionalità. In area però è uno che fa male, colpisce. Sono convinto che arriveranno i giocatori giusti per la Nazionale. Un giocatore che può venire su forte è Camarda »