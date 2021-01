Qualificazioni mondiali, Europei e Nations League. Un 2021 da sogno per ripartire

Per cancellare un 2020 da dimenticare niente di meglio di un 2021 ricco di appuntamenti calcistici di altissimo livello. E più azzurro che mai

L’anno calcistico che verrà sarà migliore di quello che ci lasciamo alle spalle, perché fare peggio del 2020 è quasi impossibile. È stata la prima volta in cui il calcio si è fermato nel dopoguerra e con mille sforzi e incertezze è ripartito, blindato da un protocollo e supportato da una schiera di test e tamponi per ridurre i rischi al minimo. Nel giro di poche settimane ogni certezza è stata messa in discussione, forse per la prima volta, ma dopo la prima sosta forzata la serie A ha dato un’immagine di forza e unità d’intenti (salvo rarissime eccezioni), ripartendo per non fermarsi più. E ora guarda al 2021 con la speranza di una rinascita necessaria per far ripartire l’intero movimento, e non soltanto il campionato che ha trovato la sua dimensione con un nuovo equilibrio. E allora proviamo a immaginarci come sarà il prossimo anno, tanto ricco di eventi e appuntamenti calcistici quanto invece è stato scarno e avaro il 2020.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24.COM