Nations League, Italia-Francia si gioca a San Siro: i dettagli - Lazio News 24

A settembre riparte la Nations League: l’Italia si mette alle spalle l’Europeo e si concentra sul prossimo obiettivo

A settembre riprende il percorso dell’Italia con la Nations League. L’obiettivo di Luciano Spalletti è far dimenticare il fallimentare europeo in Germania e ripartire per centrare la qualificazione ai mondiali. Le tre sfide che attendono gli Azzurri sono Israele, Belgio e Francia.

In particolare la sfida contro i Blues si giocherà il 16 novembre e, come riferito dalla FIGC, si giocherà a San Siro. Nel nuovo formato della Nations League le prime due classificate del girone passeranno il turno e poi le vincenti dei quarti otterranno il pass per le Finali. Al contrario la quarta classificata del girone retrocederà nella Lega B, mentre la terza giocherà uno spareggio per non retrocedere. Le nazionali finaliste avranno a disposizione un pass per i play off del Mondiale 2026