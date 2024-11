Nations League, Belgio-Italia 0-1: azzurri ai quarti di finale – la partita di Rovella

Nations League, gli azzurri vincono anche in Belgio e conquistano il pass per il turno successivo della competizione: il match del laziale

Missione compiuta per l’Italia di Spalletti, la quale cercava il pass per i quarti di finale di Nations League e ci riesce grazie allo 0-1 contro il Belgio, in casa della squadra di Tedesco. A decidere la partita è stata la rete di Tonali. Per quanto riguarda la partita di Rovella, l’esordio con l’Italia è durato 79 minuti per il biancoceleste, sostituito successivamente da Locatelli