Napoli, squalifica di Spalletti confermata: ricorso respinto

Brutta notizia in casa Napoli: la squalifica di Spalletti è stata confermata. Respinto il ricorso dell’allenatore

Brutta notizia in casa Napoli: la squalifica di Spalletti è stata confermata. Respinto il ricorso dell’allenatore. Il tecnico dunque non sarà in panchina nemmeno nella sfida con l’Empoli, dopo esser stato assente con l’Atalanta.

Il toscano era stato squalificato dopo l’espulsione contro il Sassuolo per aver rivolto espressione irriguardose al direttore di gara. Dunque il mister tornerà nel big match del 19 dicembre contro il Milan, che può valere il primo posto in classifica.