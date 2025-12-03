 Napoli ai quarti di Coppa Italia dopo una maratona ai rigori: servono 20 penalty per piegare il Cagliari
1 ora ago

Il Napoli di Antonio Conte soffrono al Maradona, superano la squadra di Pisacane solo dal dischetto. Tutti i dettagli

Il Napoli soffre ma vola ai quarti di finale di Coppa Italia, superando il Cagliari solo dopo una lunghissima serie di calci di rigore al Maradona.

La squadra di Antonio Conte era passata avanti con Lucca poco prima della mezz’ora, ma al 67’ il gol di Sebastiano Esposito ha riportato il match in equilibrio. Sul punteggio di 1-1 si sono chiusi i tempi regolamentari, senza supplementari (previsti solo dalle semifinali).

Dal dischetto la sfida si è trasformata in una maratona: 20 rigori complessivi, con errori di Felici e Neres, fino al penalty decisivo di Luvumbo, neutralizzato da Milinkovic-Savic. Gli azzurri accedono così al turno successivo, dove affronteranno la vincente di Fiorentina-Como (27 gennaio).

