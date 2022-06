Mertens, presto l'incontro con il Napoli. E il Botafogo segue con interesse...

Mertens, il futuro non è ancora deciso: nei prossimi giorni incontro con ADL. Lazio e Botafogo seguono con interesse

Il futuro di Mertens non è ancora deciso: quel che è certo è il forte attaccamento del giocatore alla maglia del Napoli e il desiderio di chiudere con i partenopei. Il dialogo con Aurelio De Laurentiis, però, non è semplice e il suo rinnovo è tutt’altro che scontato: nei prossimi giorni, come riporta Il Mattino, le parti si incontreranno per parlare ancora.

Nel frattempo, stando a quanto si legge su Sportface.it, sulle tracce del giocatore si sarebbe messo anche il Botafogo imbastendo già dei colloqui con l’entourage del giocatore.