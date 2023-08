Napoli, le ultime in vista della gara con la Lazio: Lindstrom non perde tempo

Napoli, le ultime da Castel Volturno in vista della gara casalinga dei campioni d’italia contro la Lazio di sabato

Prosegue la preparazione del Napoli campione d’Italia in vista della gara di sabato sera contro la Lazio di Sarri. Ad aggiornare sulla preparazione degli azzurri è il sito del club, spiegando che la squadra di Garcia ha svolto una seduta di allenamento mattutina agli ordini del tecnico francese. a seduta è iniziata con la consueta fase di riscaldamento, poi si è passati al lavoro di possesso palla e esercitazione tattica.

Per quanto riguarda Lindstrom, il nuovo acquisto non perde tempo e ha svolto anche lui la seduta di allenamento ed è a disposizione di Garcia per il match contro i biancocelesti.