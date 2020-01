Napoli Lazio, le ultime da Castel Volturno

A Castel Volturno Gattuso prepara la gara di Coppa Italia contro la Lazio: le ultime tra scelte obbligate e turnover

Il Napoli ha l’enorme necessità di rialzare la testa, soprattutto dopo la batosta subita dalla Fiorentina nell’ultima di campionato. Questa sera proverà a mettere in difficoltà la Lazio di Immobile.

Come riporta GianlucaDiMarzio.it, Gattuso farà un po’ di turnover per cercare di far ambientare i nuovi arrivati. Il mister però dovrà scontrarsi anche con delle scelte obbligate: saranno assenti Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam, Allan, Mertens e Younes. Per questo i partenopei dovrebbero scendere in campo con Meret che si riappropria della sua porta; la difesa, obbligatoriamente a quattro, dovrebbe essere composta da Mario Rui ed Hysaj terzini, Manolas e Di Lorenzo centrali, ma potrebbe esserci anche l’opzione di vedere Luperto al centro ed il numero 22 sulla fascia; in mediana si dovrebbe vedere Demme con Zielinki ed uno tra Lobotka ed Elmas, con il primo in vantaggio sul secondo; i tre davanti dovrebbero essere Insigne, Milik e Lozano.