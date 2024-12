Napoli Lazio, trasferta vietata ma sostegno assicurato: tifosi chiamati a raccolta

Napoli Lazio andrà in scena domenica sera allo Stadio Maradona, la tifoseria organizzata non farà mancare il sostegno alla squadra

La trasferta di Napoli è vietata ai tifosi biancocelesti residenti nella regione Lazio. La tifoseria organizzata ha deciso di far sentire comunque il proprio sostegno alla squadra in vista della gara di Serie A. Tramite Radio Laziale, nel corso del programma ‘Match Day’, hanno annunciato un appuntamento alla Stazione Termini alle ore 16:15 di oggi.

IL MESSAGGIO PER I TIFOSI DELLA LAZIO – «Non potremo essere presenti al Maradona, ma nulla ci impedisce di sostenere questi magnifici ragazzi. Appuntamento alla stazione Termini per le ore 16:15 per sostenere la nostra Lazio in partenza per Napoli. Questi provvedimenti non fermeranno il sostegno dei soliti maledetti laziali»