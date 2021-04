Napoli Lazio, pericolo diffidati: in quattro rischiano la squalifica

Nel match di giovedì tra Napoli e Lazio, i biancocelesti rischiano con i diffidati: quattro giocatori rischiano la squalifica

Una partita fondamentale per la corsa Champions quella che aspetta la Lazio giovedì al Diego Armando Maradona di Napoli. Partenopei e biancocelesti si affronteranno nella 32esima giornata del campionato di Serie A, in uno scontro diretto per la lotta al quarto posto. La squadra di Simone Inzaghi, però, dovrà fare molta attenzione in vista della gara successiva.

Infatti, la Lazio ha quattro giocatori diffidati: si tratta di Luis Alberto, Marco Parolo, Mohamed Fares e Francesco Acerbi. Tutti rischiano dunque la squalifica per la gara contro il Milan, che andrà in scena lunedì 26 aprile alle 20.45 e che sarà altrettanto importante per la conquista di un posto nella vera Europa che conta. Anche i rossoneri, però, rischiano di perdere qualche pezzo pregiato per la sfida con i biancocelesti: in diffida, infatti, ci sono Calhanoglu, Castillejo, Dalot, Hernandez, Rebic e Saelemaekers.