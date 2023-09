Napoli-Lazio, l’ex giocatore biancoceleste festeggia sui social dopo la vittoria di ieri sera della squadra di Sarri

Il match tra Napoli-Lazio può essere, alla luce della vittoria dei biancocelesti la gara della svolta per i ragazzi di Sarri dopo l’inizio shock con Lecce e Genoa. Ad esultare per la grande serata del Maradona ci pensa con una stories il grande ex Veron