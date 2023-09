Napoli-Lazio, la carica di un grande ex durante il riscaldamento della squadra – VIDEO

Napoli-Lazio, a pochi minuti dalla sfida contro la formazione di Garcia Parolo commentatore di Dazn abbraccia i biancocelesti

Ormai ci siamo, ancora pochi minuti e la Lazio tornerà in campo con l’obiettivo di rimettersi in carreggiata in campionato. Durante il riscaldamento, i ragazzi di Sarri hanno avuto modo di riabbracciare un grande ex ovvero Marco Parolo, il quale ha caricato la squadra visto che l’ex biancoceleste seguirà il match essendo commentatore di Dazn.