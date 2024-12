Napoli Lazio, tra i titolari è tornato anche Boulaye Dia. I voti dell’attaccante senegalese variano molto da quotidiano a quotidiano

In Napoli-Lazio è tornato in campo Dia, il senegalese si era fermato nel match di Europa League contro il Ludogorets. L’ex Salernitana ha ricevuto voti piuttosto differenti, queste le pagelle:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – «Interpretazione atipica ma efficace del ruolo di trequartista. Ripiega in difesa, cuce il gioco, si fa vedere pure nell’area avversaria. Gli manca solo il guizzo vincente».

CORRIERE DELLO SPORT 5 – «Si è dedicato a Lobotka, ha provato a prendere il pallone tra le linee, si è beccato un giallo per intervento ritardato. Sono mancati falcate e graffi da pantera».

TUTTOSPORT 5.5 – «Si muove tanto tra le linee e ha il compito di schermare Lobotka, ne risente la pericolosità off ensiva».

IL MESSAGGERO 6 – «In pressione costante su Lobotka, si dimentica della fase offensiva per dedicarsi a quella difensiva. L’ammonizione gli toglie tranquillità e si vede».

IL MATTINO 5 – «Si vede poco, anzi pochissimo. Dovrebbe sostenere l’azione offensiva della Lazio e fare da partner davanti a Castellanos ma non riesce in nessuna delle due cose».

CORRIERE DELLA SERA 5.5 – «Finisce subito fuori da ogni manovra, non solo offensiva. E non è certo per questioni tattiche».